HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ada Bursa Karbon, Ini Tugas Holding BUMN Jasa Survei

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |14:24 WIB
Ada Bursa Karbon, Ini Tugas Holding BUMN Jasa Survei
Tugas Holding BUMN di Bursa Karbon. (Foto: Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian BUMN menunjuk Holding BUMN Jasa Survei, IDSurvey untuk melaksanakan program dekarbonisasi dan penyelenggaraan NEK di BUMN. Hal ini berbarengan dengan diluncurkan Bursa Karbon Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 26 September.

Presiden Jokowi mengatakan ingin mengurangi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia.

”Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” kata Presiden Jokowi.

Menurutnya, peresmian ini merupakan tanda bahwa perdagangan karbon di Indonesia dimulai. Ini merupakan kontribusi nyata di Indonesia dalam melawan krisis perubahan iklim.

"Bursa karbon adalah sistem perdagangan karbon atau carbon trading atau jual beli kredit karbon yang dimana penyelenggara bursa tersebut adalah BEI melalui indeks IDXCarbon," katanya.

Sementara itu, IDSurvey juga telah melakukan penandatanganan kerjasama strategis dengan BEI sebagai langkah implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK), yang turut dihadiri oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

Kerjasama yang dilakukan antara IDSurvey dengan BEI bertujuan untuk mengintegrasikan layanan dekarbonisasi, mempercepat pelaku usaha dalam mendapatkan keeokonomian nilai karbon, sekaligus turut mendukung BEI untuk menjadi tuan rumah perdagangan karbon di negeri sendiri.

“IDSurvey, memberikan layanan inisiatif dekarbonisasi secara end-to-end, full suite of services, dimulai dari capability building kepada pelanggan mengenai Dekarbonisasi dan Nilai Ekonomi Karbon, pelaksanaan baselining emisi GRK, perancangan rencana aksi mitigasi, project design development dan pelaksanaan proyek inisiatif dekarbonisasi, pelaksanaan verifikasi dan validasi GRK dan juga rating serta konsultasi pengelolaan ESG,” sambut Direktur Utama IDSurvey Arisudono.



