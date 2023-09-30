Tenang, Ada Superman jika LRT Jabodebek Alami Gangguan

JAKARTA - LRT Jabodebek terus berjalan dan mulai menjadi transportasi andalan masyarakat. Namun bagaimana saat LRT Jabodebek mengalami gangguan?

Tenang dan tak usah panik, sebab ada "superman" alias rescue train yang menjadi penyelamat ketika rangkaian LRT Jabodebek mengalami gangguan.

“Rescue train merupakan kereta LRT yang difungsikan untuk menolong kereta LRT lain yang mengalami gangguan,” tulis akun Instagram @ditjenperkeretaapian, Sabtu (30/92023).

Sesuai dengan namanya, rescue train dioperasikan bila terjadi kondisi darurat. Hal ini sesuai instruksi operator Operation Control Center (OCC), yaitu pusat kendali persinyalan kereta LRT Jabodebek.

Diketahui, LRT Jabodebek telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 28 Agustus 2023. LRT ini melayani rute Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek).