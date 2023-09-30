Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Link Resmi dan Cara Beli E-Meterai untuk Daftar CPNS 2023

Rio Adryawan , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |07:04 WIB
Ini Link Resmi dan Cara Beli E-Meterai untuk Daftar CPNS 2023
E-Meterai CPNS 2023. (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Daftar reseller e-materai resmi untuk seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023.

E-meterai atau materai elektronik sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi sebelum mendaftar.

 BACA JUGA:

Penjual e-materai sangat banyak namun tidak semuanya tersertifikasi.

Oleh karena itu sebaiknya para CASN mengetahui penjual mana saja yang menjual e-materai secara resmi agar memastikan keabsahan dokumen yang dilampirkan nantinya.

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) telah mengumumkan beberapa reseller e-materai resmi yang bisa dijadikan sebagai pilihan bagi para pendaftar CASN 2023.

 BACA JUGA:

Berikut beberapa reseller resmi e-materai di antaranya:

Halaman:
1 2
