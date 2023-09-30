Ini Cara Bentuk Personal Branding yang Kuat

JAKARTA - MNC Asset Management menjalin kerjasama dengan Perbanas Institute pada acara Talk Show Perbanas Jurnalistic Week 2023 Auditorium Unit 3 Perbanas Institute, Jakarta.

Dalam acara yang bertema "How to Build Personal Branding in Digital Era” itu, General Manager Marketing Communication PT MNC Kapital Indonesia Tbk Jade Irfianta mengatakan untuk menjadi seseorang yang bisa dikenal publik sejatinya tidak sulit. Namun membentuk personal branding electable itu yang tidak mudah.

"Oleh karena itu, acara ini baik untuk brainstorming para mahasiswa guna membentuk personal branding yang electable atau yang bisa dipilih jadi tidak hanya populer sana," jelasnya, Sabtu (30/9/2023).

Sebagaimana diketahui, kemajuan teknologi dan kemudahan dalam mengakses informasi lewat sosial media membuat sebagian masyarakat tidak bisa lepas dari gawainya, hal ini membuat sosial media sebagai sumber informasi yang paling cepat untuk diakses. Terbukti bahwa pada tahun 2023 ini sudah 167 juta orang yang menggunakan sosial media, yang artinya 78% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Masyarakat pun berlomba-lomba untuk membuat lebih baik lagi personal branding-nya di sosial media.

Lalu apa sebenarnya personal branding itu? Pada dasarnya personal branding itu adalah sebuah proses untuk membentuk, membuat persepsi, dan memelihara persepsi di mata masyarakat demi mencapai sebuah citra positif. Persepsi yang dibangun dan ditampilkan ini pun bisa bermacam-macam, misalnya keahlian seseorang, kepribadian, prestasi, dan nilai-nilai lainnya.