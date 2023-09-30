Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina di Seluruh RI yang Naik 1 Oktober 2023

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |22:53 WIB
Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina di Seluruh RI yang Naik 1 Oktober 2023
Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina
A
A
A

JAKARTA - Harga BBM non subsidi milik PT Pertamina (Persero) naik mulai 1 Oktober 2023.

Harga BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo hingga Dexlite naik di seluruh wilayah Indonesia.

Seperti harga BBM Pertamax di Jakarta naik menjadi Rp14.000 per liter dari sebelumnya Rp13.300 per liter.

Sementara itu, harga BBM Pertamax di Papua juga naik Rp700 dari Rp13.600 per liter menjadi Rp14.300 per liter

Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Demikian seperti dilansir situs resmi Pertamina, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

Berikut ini harga BBM Pertamax cs di wilayah seluruh Indonesia yang berlaku pada 1 Oktober 2023:

Provinsi Aceh

Harga Pertamax Rp14.000

Harga Pertamax Turbo Rp16.600

Harga Dexlite Rp17.200

Harga Pertamina Dex Rp17.900

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Harga Pertamax Rp12.900

Harga Dexlite Rp15.600

Provinsi Sumatera Utara

Harga Pertamax Rp14.300

Harga Pertamax Turbo Rp16.950

Harga Dexlite Rp17.550

Harga Pertamina Dex Rp18.250

Provinsi Sumatera Barat

Harga Pertamax Rp14.300

Harga Pertamax Turbo Rp16.950

Harga Dexlite Rp17.550

Harga Pertamina Dex Rp18.250

Provinsi Riau

Harga Pertamax Rp14.600

Harga Pertamax Turbo Rp17.300

Harga Dexlite Rp17.900

Harga Pertamina Dex Rp18.600

Provinsi Kepulauan Riau

Harga Pertamax Rp14.600

Harga Pertamax Turbo Rp17.300

Harga Dexlite Rp17.900

Harga Pertamina Dex Rp18.600

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Harga Pertamax Rp13.400

Harga Pertamax Turbo Rp15.600

Harga Dexlite Rp16.300

Harga Pertamina Dex Rp16.900

Provinsi Jambi

Harga Pertamax Rp14.300

Harga Pertamax Turbo Rp16.950

Harga Dexlite Rp17.550

Harga Pertamina Dex Rp18.250

Provinsi Bengkulu

Harga Pertamax Rp14.600

Harga Pertamax Turbo Rp17.300

Harga Dexlite Rp17.900

Harga Pertamina Dex Rp18.600

Provinsi Sumatera Selatan

Harga Pertamax Rp14.300

Harga Pertamax Turbo Rp16.950

Harga Dexlite Rp17.550

Harga Pertamina Dex Rp18.250

Provinsi Bangka Belitung

Harga Pertamax Rp14.300

Harga Pertamax Turbo Rp16.950

Harga Dexlite Rp17.550

Harga Pertamina Dex Rp18.250

Provinsi Lampung

Harga Pertamax Rp14.300

Harga Pertamax Turbo Rp16.950

Harga Dexlite Rp17.550

Harga Pertamina Dex Rp18.250

Provinsi DKI Jakarta

Harga Pertamax Rp14.000

Harga Pertamax Turbo Rp16.600

Harga Pertamax Green Rp16.000

Harga Dexlite Rp17.200

Harga Pertamina Dex Rp17.900

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
