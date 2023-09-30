JAKARTA - Harga BBM non subsidi milik PT Pertamina (Persero) naik mulai 1 Oktober 2023.
Harga BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo hingga Dexlite naik di seluruh wilayah Indonesia.
Seperti harga BBM Pertamax di Jakarta naik menjadi Rp14.000 per liter dari sebelumnya Rp13.300 per liter.
Sementara itu, harga BBM Pertamax di Papua juga naik Rp700 dari Rp13.600 per liter menjadi Rp14.300 per liter
Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Demikian seperti dilansir situs resmi Pertamina, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).
Berikut ini harga BBM Pertamax cs di wilayah seluruh Indonesia yang berlaku pada 1 Oktober 2023:
Provinsi Aceh
Harga Pertamax Rp14.000
Harga Pertamax Turbo Rp16.600
Harga Dexlite Rp17.200
Harga Pertamina Dex Rp17.900
Free Trade Zone (FTZ) Sabang
Harga Pertamax Rp12.900
Harga Dexlite Rp15.600
Provinsi Sumatera Utara
Harga Pertamax Rp14.300
Harga Pertamax Turbo Rp16.950
Harga Dexlite Rp17.550
Harga Pertamina Dex Rp18.250
Provinsi Sumatera Barat
Harga Pertamax Rp14.300
Harga Pertamax Turbo Rp16.950
Harga Dexlite Rp17.550
Harga Pertamina Dex Rp18.250
Provinsi Riau
Harga Pertamax Rp14.600
Harga Pertamax Turbo Rp17.300
Harga Dexlite Rp17.900
Harga Pertamina Dex Rp18.600
Provinsi Kepulauan Riau
Harga Pertamax Rp14.600
Harga Pertamax Turbo Rp17.300
Harga Dexlite Rp17.900
Harga Pertamina Dex Rp18.600
Free Trade Zone (FTZ) Batam
Harga Pertamax Rp13.400
Harga Pertamax Turbo Rp15.600
Harga Dexlite Rp16.300
Harga Pertamina Dex Rp16.900
Provinsi Jambi
Harga Pertamax Rp14.300
Harga Pertamax Turbo Rp16.950
Harga Dexlite Rp17.550
Harga Pertamina Dex Rp18.250
Provinsi Bengkulu
Harga Pertamax Rp14.600
Harga Pertamax Turbo Rp17.300
Harga Dexlite Rp17.900
Harga Pertamina Dex Rp18.600
Provinsi Sumatera Selatan
Harga Pertamax Rp14.300
Harga Pertamax Turbo Rp16.950
Harga Dexlite Rp17.550
Harga Pertamina Dex Rp18.250
Provinsi Bangka Belitung
Harga Pertamax Rp14.300
Harga Pertamax Turbo Rp16.950
Harga Dexlite Rp17.550
Harga Pertamina Dex Rp18.250
Provinsi Lampung
Harga Pertamax Rp14.300
Harga Pertamax Turbo Rp16.950
Harga Dexlite Rp17.550
Harga Pertamina Dex Rp18.250
Provinsi DKI Jakarta
Harga Pertamax Rp14.000
Harga Pertamax Turbo Rp16.600
Harga Pertamax Green Rp16.000
Harga Dexlite Rp17.200
Harga Pertamina Dex Rp17.900