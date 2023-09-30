3 Solusi Ganjar untuk TikTok dan Perlindungan UMKM

JAKARTA - Ganjar Pranowo Presiden 2024 mengatakan pemerintah harus melindungi pedagang pasar tradisional yang kini terancam maraknya perdagangan online. Namun solusinya jangan langsung menutup social commerce, TikTok Shop atau melarang artis berjualan.

Ganjar mengatakan, negara tidak bisa melarang seseorang untuk mencoba kecuali melanggar hukum. Namun negara bisa mengatur aktivitas individu agar tidak berdampak pada pihak lain.

“Apakah seniman bisa menjual kebutuhan pokok? Ya, seharusnya boleh. Itu adalah hak mereka untuk berjualan, mengapa kita harus melarangnya. Negara ini tidak bisa melarang, yang bisa dilakukan adalah mengatur," ujarnya dalam Podcast Merry Riana.

Ganjar menjelaskan, ada tiga hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pertama, pendekatan filosofis untuk melindungi pedagang kecil. Kedua, pendekatan sosiologis untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi untuk mengatasinya.

"Ada kebingungan dan ini masalah sosiologis. Jadi kita perlu segera meningkatkan keterampilan dan pemerintah perlu turun tangan dan mengundang mereka untuk duduk bersama kita," tambahnya.