Kawasan Asia Terdampak Kenaikan Suhu hingga 45 Derajat Celcius

JAKARTA - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menggelar Subroto Award 2023. Penghargaan tertinggi di bidang ESDM ini merupakan bukti keberhasilan korporasi dalam menjalankan perannya sebagai aktor di hulu sistem kelistrikan.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, Penghargaan Subroto merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Kementerian ESDM kepada para pemangku kepentingan yang telah melakukan kinerja terbaik dalam memajukan sektor ESDM di Indonesia selama 1 tahun sebelumnya.

Selain itu, Arifin juga menyampaikan pentingnya sinergitas untuk akselerasi transisi energi dalam mewujudkan Net Zero Emission 2060.

"Mengusung tema Energi Masa Depan Negeri kita menyadari situasi energi Indonesia dipengaruhi oleh dinamika global, kondisi geopolitik dan perubahan iklim serta pemanasan global, kawasan Asia juga terdampak dengan kenaikan suhu hingga 45 derajat celcius, kebakaran lahan dan kenaikan polusi udara di beberapa tempat seperti Jabodetabek. Untuk itu Kementerian ESDM mendorong percepatan transisi energi Indonesia secara serius, dan mengajak semua pihak untuk bergandeng tangan, bekerja bersama mewujudkan NZE tahun 2060," ungkap Arifin Tasrif, Sabtu (30/9/2023).

Adapun PLN Indonesia Power mendapat lima penghargaan dalam dalam Subroto Award ini di raih oleh 3 Unit berbeda di 4 kategori penghargaan yang berbeda. Pada Kategori Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Gas Uap (PLTG/GU) diraih oleh PLTGU Priok dan PLTGU Keramasan untuk Pemenang Kategori Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) diraih oleh PLTA Saguling.