HOT ISSUE

7 Fakta Abang Ojol hingga Cara Bikin Akun Makin Gacor

Rio Adryawan , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |04:27 WIB
JAKARTA - Banyak sekali cara mudah dan cepat agar akun ojek online (ojol) bisa gacor lagi. Tentu hal setiap abang ojol menginginkan orderan yang melimpah setiap harinya.

Sebelumnya para ojol mengeluhkan terkait sepi pelanggan di setiap harinya. Sering cancel orderan dan titik kumpul driver yang terlalu banyak menjadi faktor utama akun ojol anyep.

Berikut fakta-fakta menarik ojol hingga cara bikin akun makin gacor:

1. Pastikan RAM Ponsel Cukup

Bagi para driver ojol pastikan ponsel Yang digunakan memenuhi standar RAM minimal diatas 2GB dari aplikasi ojol seperti Gojek, Grab, dan Maxim. Penyimpanan Yang banyak membuat kinerja aplikasi ojol semakin baik. Sehingga akun ojol anda akan semakin gacor dan dipastikan banjir orderan.

2. Bersikap Baik dan Ramah

Para driver ojol penting untuk bersikap baik dan ramah kepada penumpangnya. Selain itu, driver ojol juga sebaiknya bekerja sepenuh hati dan selalu murah senyum kepada pelanggannya. Hal tersebut apabila dilakukan akan membuat akun makin gacor dan tentunya rating akun driver ojol semakin bagus.

3. Pastikan Settingan GPS sudah Akurasi Tinggi

Sebelum mengambil orderan pastikan terlebih dahulu setelah GPS di ponsel anda sudah aktif atau belum. Apabila belum segera aktifkan kemudian pilih akurasi tinggi. Hal tersebut akan mempengaruhi lokasi anda setiap saat sehingga bisa mendapatkan orderan dengan sangat mudah.

4. Jangan Cancel Orderan

Pantangan sekali bagi para driver ojol untuk melakukan cancel orderan yang masuk. Cancel orderan membuat akun ojol menjadi tidak lagi prioritas utama untuk mendapatkan penumpang. Selain itu, membatalkan orderan membuat performa akun menjadi buruk.

