HOME FINANCE HOT ISSUE

Fakta PNS Diperingatkan soal Penggunaan Sosmed hingga Dilarang Comment Jelang Pilpres 2024

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |05:00 WIB
Fakta PNS Diperingatkan soal Penggunaan Sosmed hingga Dilarang Comment Jelang Pilpres 2024
Fakta PNS Diperingatkan Soal Penggunaan Sosmed Menjelang Pemilu. (Foto :okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperingatkan untuk menjaga sikap menjelang pesta demokrasi Pemilu 2024. Apalagi di era digital seperti sekarang dalam penggunaan media sosial.

Seluruh ASN harus bersifat netral tidak boleh ikut campur dengan segala urusan capres terkait di media sosial, baik dengan mengelike, share, ataupun comment.

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negar (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Bahwa Seluruh ASN baik PNS ataupun PPPK harus bersifat netral pada peserta pemilu capres. SKB tersebut ditandatangani lima pimpinan kementerian/lembaga, yakni Kemendagri, Bawaslu, KemenPAN-RB, KASN, BKN.

"Ya betul (ASN dilarang like hingga comment di Medsos peserta Pemilu 2024)," Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB, M Averrouce pada, Minggu (24/9/2023).

Berikut fakta terkait ASN baik PNS ataupun PPPK yang dilarang untuk Like, Share, hingga Comment Capres yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah.

1. Ada Aturannya

Pada Undang - Undang ini telah di sepakati dan di sah kan secara bersama terkait Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Pelanggaran Kode Etik ini tercantum pada Pasal 15 ayat 1, 2, dan 2 PP 42/2004;

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:

a. pernyataan secara tertutup; atau

b. pernyataan secara terbuka

2. PNS Harus Ingat Netralitas

Pada Undang - Undang ini telah di sepakati dan di sah kan secara bersama terkait Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negar (ASN). Selain itu dalam peraturan ini juga ditegaskan bagi para PNS dan PPPK harus disiplin dengan menaati kode etik netralitas ASN yang tentu akan diiringi dengan sanksinya bila melanggar.

