HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Fakta Proyek Pembangunan LRT Bali dan LRT Bogor

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |07:29 WIB
7 Fakta Proyek Pembangunan LRT Bali dan LRT Bogor
Proyek Pembangunan LRT Bali dan LRT Bogor. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah segera melakukan peletakan batu pertama (Groundbreaking) LRT Bali dan LRT Bogor di awal 2024.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa rencana proyek LRT Bali dan LRT Bogor ini akan segera terlaksana secepatnya.

Luhut menjelaskan, saat ini pemerintah akan terus mengebut pengerjaan studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) yang sebelumnya terhenti lantaran adanya pandemi covid-19.

Dia menyatakan bahwa kelanjutan proyek ini sangat penting lantaran kondisi yang telah normal dan memungkinkan untuk proyek ini dilanjutkan kembali.

"Kita harap groundbreaking early next year, awal tahun depan, kita bisa groundbreaking karena itu studinya sudah lama dilakukan, tapi karena terbentur Covid-19, tadi kita hidupkan lagi," kata Luhut.

Okezone pun telah merangkum fakta-fakta LRT Bali dan LRT Bogor:

1. LRT Bali di Bawah Tanah

Menurut Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mengungkapkan bahwa pembangunan LRT Bali direncanakan akan dibangun melalui jalur bawah tanah. Hal ini terjadi karena banyaknya pura di wilayah Bali, sehingga tidak diperkenankan adanya pembangunan yang menjulang tinggi ke atas.

2. Kepadatan Penduduk

Ini merupakan salah satu faktor mengapa proyek pembangunan LRT ini akan di lanjutkan. Luhut menyatakan bahwa kelanjutan proyek ini sangat penting lantaran kondisi jalan di wilayah Bali sudah padat dan juga Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali diperkirakan akan melayani 24 juta penumpang pada 2026.

3. Jarak Proyek Pembangunan LRT

Luhut pernah menyebutkan bahwa LRT Bali ini akan dibangun sejauh 20 KM dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali hingga ke wilayah Canggu.

4. Pendanaan Proyek LRT

Menurut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bapprnad Ervan Maksum menyebut bahwa dalam proyek pembangunan LRT bawah tana ini akan memerlukan dana 3 kali lipat lebih besar dari biaya pembanguna LRT yang di atas.

Halaman:
1 2
