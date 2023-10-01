Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gelar Rakorwas, Irjen Kementan Dorong Sinergi Jaga Ketahanan Pangan

Hafizhuddin , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |09:46 WIB
Gelar Rakorwas, Irjen Kementan Dorong Sinergi Jaga Ketahanan Pangan
Irjen Kementan Ajak Pemrintah Desa Jaga Ketahanan Pangan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telar menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Bidang Ketahanan Pangan di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rabu 27 September 2023 kemarin.

Rakorwas tersebut untuk mendorong sinergi menjaga pangan di tengah krisis pangan yang melanda dunia. Rakorwas mengusung tema "Sinergi APIP dan APH Mewujudkan Ketahanan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihadiri Irjen Kementan Jan Samuel Maringka.

Dia mengatakan, Itjen Kementan telah melakukan refocusing kebijakan pengawasan melalui program 'Jaga Pangan Jaga Masa Depan'.

Program tersebut berfokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas, membangun sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Hal itu guna mewujudkan ketahanan pangan, mewujudkan pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran, serta membangun sistem pelaporan yang terintegrasi agar akses informasi pembangunan pertanian didapat secara cepat, tepat, dan akurat serta membangun kemitraan strategis dengan stakeholder bidang pertanian.

Halaman:
1 2
