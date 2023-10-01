Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Momen Sri Mulyani Selfie di Catwalk Istana Berbatik

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |22:19 WIB
Intip Momen Sri Mulyani <i>Selfie</i> di Catwalk Istana Berbatik
Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Acara Batik Nasional (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ikut keseruan pagelaran busana Istana Berbatik begitu terasa pada di Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023).

Bahkan Sri Mulyani ikut melenggang di acara tersebut. Sri hadir mengenakan busana batik bernuansa cerah dengan perpaduan warna magenta dan corak batik berwarna coklat, hijau dan oranye.

Penampilannya dipermanis dengan rok berwarna serupa yang memberi kesan cerah pada busana batik yang ia kenakan.

Selain itu, momen Sri melenggang bersama para Menteri lainnya pun menjadi sorotan.

Ia nampak menikmati momen dan alunan musik yang disajikan di Istana Berbatik. Tak hanya itu, Sri Mulyani juga asyik ber-swafoto di catwalk di acara Istana Berbatik ini.

