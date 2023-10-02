Advertisement
HOME FINANCE

Tembus Lima Ribu Transaksi, Puguh Agen BRILink Raup Omzet hingga Puluhan Juta

Imam Rachmawan , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |15:00 WIB
Tembus Lima Ribu Transaksi, Puguh Agen BRILink Raup Omzet hingga Puluhan Juta
Puguh Cahyono, asal lengkong Jawa Timur yang berhasil membangkitkan perekonomian keluarganya berkat usahanya menjadi agen BRILink (Foto: Dok iNews Media Group)
NGANJUK - Sudah enam tahun Puguh Cahyono (35) warga Desa Sumbersono, Nganjuk, Jawa Timur merasa bersyukur karena langkahnya menjadi Agen BRILink. Dengan bermitra menjadi agen laku pandai Bank Rakyat Indonesia (BRI) ternyata membuat dirinya sukses meraup omzet hingga puluhan juta rupiah per bulan.

Pria yang sebelumnya bekerja sebagai security ini mengakui saat kali pertama menjadi Agen BRILink sejak 2017 lalu cukup menguntungkan. Pasalnya, dengan komitmennya ia berhasil membangkitkan perekonomian keluarganya dari imbalan disetiap biaya transaksi yang dilakukan oleh pelanggan.

Dia mengatakan bahwa volume dan nilai transaksi terus meningkat seiring berjalannya waktu. Dalam sebulan, transaksi keuangan di gerai BRILink tersebut bisa mencapai ratusan kali. Bahkan transaksi keuangan di Agen BRILink Puguh pernah menyentuh 5.000 kali dalam satu bulan.

“Kini Agen BRILink saya bisa melayani lebih dari 5.000 transaksi per bulan. Dengan begitu, perputaran uangnya alhamdulillah bisa mencapai 10 milyar dalam satu bulan. Jadi, sekarang pendapatan saya dari bagi hasil layanan ini, bisa dua digit,” ujarnya saat diwawancarai secara langsung, Senin (12/6/2023).

Perputaran uang yang besar melalui Agen BRILink Puguh di gerainya yang terletak di jalan Merdeka Timur, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk itu tak terlepas dari potensi ekonomi masyarakat sekitar. Puguh menuturkan hadirnya beberapa pabrik baru menjadi penopang ekonomi utama di sana.

“Kebetulan di area ini ada beberapa pabrik yang baru dibangun. Jadi kalau ada yang mau tarik tunai, transfer uang, tidak perlu cari-cari ATM atau pergi ke kantor BRI. Semua hal itu bisa dilakukan di Agen BRILink Toko Lilik ini,” ujarnya.

Halaman:
1 2 3
