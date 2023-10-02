Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut: Kereta Cepat Ciptakan Lapangan Pekerjaan hingga Pertumbuhan Ekonomi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |10:13 WIB
Luhut: Kereta Cepat Ciptakan Lapangan Pekerjaan hingga Pertumbuhan Ekonomi
Peresmian Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan beberapa keuntungan Indonesia berhasil menggarap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bernama Whoosh ini.

Luhut menjelaskan proyek kereta cepat bakal menciptakan multiplier effect yang menguntungkan bagi masyarakat lokal. Secara umum kehadiran kereta cepat bakal menciptakan pertumbuhan ekonomi.

 BACA JUGA:

Salah satu instrumennya seperti penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat, dan juga dapat memberikan ruang baru bagi para pelaku usaha dengan berjualan lewat tenant-tenant yang bakal tersedia nantinya.

"Melalui proyek ini kita mendapatkan berbagai manfaat untuk bangsa kita, mulai dari terciptanya lapangan kerja baru utamanya bagi masyarakat lokal dan menghadirkan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilintasi oleh jalur kereta api cepat," kata Luhut dalam sambutannya dalam peresmian Kereta Cepat Jakarta-Bandung di stasium Halim, Senin (2/10/2023).

 BACA JUGA:

Selain itu, kehadiran kereta cepat juga memberikan dampak positif terhadap transfer teknologi ke Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176473/purbaya-AOWb_large.jpg
Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh hingga Istana Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164920/kereta_cepat_whoosh-qUzu_large.png
Bom Waktu Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164941/kereta_cepat_whoosh-WjIx_large.jpg
Utang Kereta Cepat Whoosh Rp116 Triliun, Bisa Lunas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164930/whoosh-93xm_large.png
Utang Jumbo Kereta Cepat Whoosh bak Bom Waktu, KCIC Harus Bayar Bunga Rp2 Triliun per Tahun ke China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162787/kereta_cepat-ej7k_large.jpg
Prabowo Bangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Dikawal AHY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/320/3162488/ahy-5wVv_large.jpg
AHY: Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Jadi Tugas Khusus Presiden Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement