HOME FINANCE HOT ISSUE

Kereta Ekonomi Pakai Kursi Premium, KAI Pede Okupansi Penumpang Meningkat

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |15:13 WIB
Kereta Ekonomi Pakai Kursi Premium, KAI <i>Pede</i> Okupansi Penumpang Meningkat
Kursi tegak Kereta Api kelas ekonomi diganti. (Foto: KAI)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI optimis bahwa lewat modifikasi yang dilakukan terhadap kereta api ekonomi new generation mampu meningkatkan okupasi sebesar 12%.

Hal itu seperti catatan KAI periode 26 September lalu hingga 2 Oktober hari ini pada KA Jayabaya.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan kereta Ekonomi New Generation merupakan hasil modifikasi yang KAI lakukan di Balai Yasa Manggarai (tempat perawatan sarana perkeretaapian milik KAI di Manggarai, Jakarta Selatan).

Saat ini ada 12 kereta ekonomi yang telah berhasil dimodifikasi di Balai Yasa Manggarai sejak April 2023.

"Tahap awal kita fix-an pada KA Jayabaya, sambil di evaluasi lebih lanjut, dari 26 September sampai hari ini ada peningkatan okupasi penumpang pada KA tersebut, sebelumnya okupansi 80%, setelah di modifikasi okupansi 92%, ada kenaikan 12%," ujar Joni dalam Market Review IDX Channel, Senin (2/9/2023).

Halaman:
1 2
