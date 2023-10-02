Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Arti Ngebid di Ojol?

Arfiah , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |21:06 WIB
Apa Arti Ngebid di Ojol?
Apa Arti Ngebit di Ojol? (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Apa arti ngebid di ojol? Istilah ini cukup populer di kalangan driver ojek online.

Layanan transportasi semakin berkembang didukung oleh kemajuan teknologi. Kini, di Indonesia semakin banyak jasa penyedia transportasi berbasis online.

Hal tersebut berpengaruh pada kemunculan istilah-istilah baru yang digunakan sehari-hari. Contohnya adalah istilah ngebid dalam dunia ojek online.

Istilah ngebid mungkin sudah cukup dikenal bagi para driver ojek online. Namun, bagi masyarakat awam, istilah ngebid masih terbilang asing. Lalu, apa arti ngebid di ojol?

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (2/10/2023), ngebid merupakan cara driver ojol untuk mendapatkan penumpang. Cara menggunakan yaitu ketika pengguna ojol memesan lewat aplikasi, kemudian, HP driver akan mengeluarkan notifikasi pesanan.

Dalam menggunakan teknik ngebid ini harus dilakukan dari jarak yang paling dekat antara driver dan penumpang. Umumnya berjarak satu hingga tiga kilometer dari posisi penumpang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement