Apa Arti Ngebid di Ojol?

JAKARTA - Apa arti ngebid di ojol? Istilah ini cukup populer di kalangan driver ojek online.

Layanan transportasi semakin berkembang didukung oleh kemajuan teknologi. Kini, di Indonesia semakin banyak jasa penyedia transportasi berbasis online.

Hal tersebut berpengaruh pada kemunculan istilah-istilah baru yang digunakan sehari-hari. Contohnya adalah istilah ngebid dalam dunia ojek online.

Istilah ngebid mungkin sudah cukup dikenal bagi para driver ojek online. Namun, bagi masyarakat awam, istilah ngebid masih terbilang asing. Lalu, apa arti ngebid di ojol?

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (2/10/2023), ngebid merupakan cara driver ojol untuk mendapatkan penumpang. Cara menggunakan yaitu ketika pengguna ojol memesan lewat aplikasi, kemudian, HP driver akan mengeluarkan notifikasi pesanan.

Dalam menggunakan teknik ngebid ini harus dilakukan dari jarak yang paling dekat antara driver dan penumpang. Umumnya berjarak satu hingga tiga kilometer dari posisi penumpang.