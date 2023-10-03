Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Loyo, Turun ke Level 6.956

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |09:11 WIB
IHSG Dibuka Loyo, Turun ke Level 6.956
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka loyo pada perdagangan Selasa (3/10/2023). IHSG hari ini dibuka koreksi 0,07% di 6.956,65.

Hingga pukul 09:01 waktu JATS, indeks komposit masih tertekan 0,10% di 6.954,31. Sebanyak 148 saham menguat, 105 melemah, dan 252 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp222,31 miliar, dari net-volume 414,52 juta saham yang diperdagangkan.

Indeks pendukung bergerak variatif antara lain indeks LQ45 naik 0,03% di 957,36, indeks JII koreksi 0,03% di 562,34, indeks MNC36 melesat 0,02% di 366,51, sedangkan IDX30 tumbuh 0,02% di 495,37.

Mayoritas sektoral indeks justru bergerak di zona hijau yakni kesehatan 0,05%, infrastruktur 0,10%, konsumer nonsiklikal 0,12%, siklikal 0,02%, bahan baku 0,09%, teknologi 0,01%, transportasi 0,55%, keuangan 0,06%, dan properti 0,14%. Sedangkan yang melemah adalah energi 0,46%, dan industri 0,06%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176949/ihsg_ditutup_melemah-0job_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.051
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176875/ihsg_melemah-uegS_large.jpg
IHSG Melemah Lagi ke 8.034, Saham-Saham Ini Lesu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176647/ihsg_melemah-I1tu_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke 8.171, Saham BRPT Milik Prajogo Pangestu Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176475/ihsg_ditutup_melemah-kiGW_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Koreksi ke Level 8.227
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/278/3176394/ihsg_menguat-gLMh_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke 8.259, Sentuh Rekor Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/278/3175829/ihsg_sesi_i-9lkd_large.jpg
IHSG Sesi I Koreksi ke Level 8.229
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement