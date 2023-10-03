IHSG Dibuka Loyo, Turun ke Level 6.956

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka loyo pada perdagangan Selasa (3/10/2023). IHSG hari ini dibuka koreksi 0,07% di 6.956,65.

Hingga pukul 09:01 waktu JATS, indeks komposit masih tertekan 0,10% di 6.954,31. Sebanyak 148 saham menguat, 105 melemah, dan 252 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp222,31 miliar, dari net-volume 414,52 juta saham yang diperdagangkan.

Indeks pendukung bergerak variatif antara lain indeks LQ45 naik 0,03% di 957,36, indeks JII koreksi 0,03% di 562,34, indeks MNC36 melesat 0,02% di 366,51, sedangkan IDX30 tumbuh 0,02% di 495,37.

Mayoritas sektoral indeks justru bergerak di zona hijau yakni kesehatan 0,05%, infrastruktur 0,10%, konsumer nonsiklikal 0,12%, siklikal 0,02%, bahan baku 0,09%, teknologi 0,01%, transportasi 0,55%, keuangan 0,06%, dan properti 0,14%. Sedangkan yang melemah adalah energi 0,46%, dan industri 0,06%.