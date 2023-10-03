JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat dalam jangka pendek masih terdapat peluang IHSG hari ini menguat ke rentang area 6.995-7.017.
"Namun, selama belum mampu break area resistance di 7.046. maka posisi IHSG masih rawan berbalik terkoreksi untuk menguji area support di 6.900 dan akan menuju ke rentang 6.747-6.861." tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (3/10/2023).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.900, 6.823 dan resistance 7.046. 7.080.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
ACES - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 765-780
Target Price: 820, 865
Stoploss: below 745