Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Menguat

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat dalam jangka pendek masih terdapat peluang IHSG hari ini menguat ke rentang area 6.995-7.017.

"Namun, selama belum mampu break area resistance di 7.046. maka posisi IHSG masih rawan berbalik terkoreksi untuk menguji area support di 6.900 dan akan menuju ke rentang 6.747-6.861." tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (3/10/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.900, 6.823 dan resistance 7.046. 7.080.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ACES - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 765-780

Target Price: 820, 865

Stoploss: below 745