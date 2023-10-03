IHSG Diprediksi Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melemah pada perdagangan Selasa (3/10/2023). IHSG hari ini cenderung akan menguji kembali resisten 7.000 namun karena tetap ditutup di bawah garis SMA-20.

“Oleh karena itu, IHSG berisiko melemah ke level 6.900 sebagai support terdekat,” kata Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dalam risetnya, Selasa (3/10/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 6.900, 6.861 dan 6.804. Sementara level resistennya di 7.000, 7.058 dan 7.118.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan buy on weakness pada saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) di rentang harga Rp2.600-Rp2.680, dengan target harga terdekat di Rp2.900. ADRO diperkirakan akan melanjutkan pembentukan wave (ii) menuju 2580-2660 apabila menembus ke bawah support Rp2.740 yang dibentuk oleh Fibonacci retracement 38,2% dari wave (i).

Ia juga merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT Astra International Tbk (ASII) di rentang harga Rp5.900-Rp6.000, dengan target harga terdekat di Rp6.400.

Kemudian, Ivan menyarankan speculative buy pada saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) di rentang harga Rp1.235-Rp1.270, dengan target harga terdekat di Rp1.520.