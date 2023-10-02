IHSG Ditutup Menguat ke 6.961, Transaksi Rp9,1 Triliun

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 21,56 poin atau 0,31% ke level 6.961,45 pada sesi terakhir perdagangan, Senin (2/10/2023).

Pada penutupan perdagangan IHSG terdapat 259 saham menguat, 266 saham melemah dan 233 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,1 triliun dari 18,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,46% ke 957,085, indeks JII melemah 0,17% ke 562,493, indeks IDX30 menguat 0,39% ke 495,289 dan indeks MNC36 menguat 0,38% ke 366,434.

Indeks sektoral yang menguat diantaranya non siklikal 0,16%, siklikal 0,91%, kesehatan 0,56%, properti 1,09%, infrastruktur 0,92%, transportasi 0,48%. Sedangkan yang melemah ada sektor energi 1,05%, barang baku 0,44%, industri 0,15%, keuangan 0,13%, teknologi 0,22%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Royal Prima Tbk (PRIM) naik 34,55% di Rp74, PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) naik 25,00% di Rp280 dan PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) menguat 21,14% di Rp149.