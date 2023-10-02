IHSG Berpeluang Menguat, Simak Rekomendasi Sahamnya

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diproyeksi mampu tembus level 6.861.

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG masih ditutup di bawah garis SMA-20 pada chart harian dan diperkirakan dapat melanjutkan struktur bearish dari wave b dengan target terdekat di level 6.861.

“Mestinya dapat tercapai apabila IHSG menembus ke bawah 6.900,” kata Ivan dalam risetnya, Senin (2/10/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 6.900, 6.861 and 6.804. Sementara level resistennya di 7.000, 7.058 dan 7.118.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan akumulasi beli atau accumulative buy pada saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) di rentang harga Rp26.800-Rp27.200, dengan target harga terdekat di Rp30.000. ITMG diperkirakan akan melanjutkan pembentukan wave [b] dengan pelemahan ke level Rp26.775 selama chart harian bergerak di bawah garis SMA-20.