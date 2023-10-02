Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Bergerak di Rentang 6.747-6.861

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA – Riset MNC Sekuritas mencatat penguatan IHSG masih tertahan dan belum mampu menembus MA20.

"Selama belum mampu break area resistance di 7.046. maka posisi IHSG saat ini akan rawan menembus area support di 6.900 dan akan menuju ke rentang 6.747-6.861." tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (2/10/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.900, 6.823 dan resistance 7.046. 7.080.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

AKRA - Spec Buy

Spec Buy: 1.505-1.535

Target Price: 1.590, 1.620

Stoploss: below 1.490