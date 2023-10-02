JAKARTA – Riset MNC Sekuritas mencatat penguatan IHSG masih tertahan dan belum mampu menembus MA20.
"Selama belum mampu break area resistance di 7.046. maka posisi IHSG saat ini akan rawan menembus area support di 6.900 dan akan menuju ke rentang 6.747-6.861." tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (2/10/2023).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.900, 6.823 dan resistance 7.046. 7.080.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
AKRA - Spec Buy
Spec Buy: 1.505-1.535
Target Price: 1.590, 1.620
Stoploss: below 1.490