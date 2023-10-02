Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Bergerak di Rentang 6.747-6.861

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |08:14 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Bergerak di Rentang 6.747-6.861
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Riset MNC Sekuritas mencatat penguatan IHSG masih tertahan dan belum mampu menembus MA20.

"Selama belum mampu break area resistance di 7.046. maka posisi IHSG saat ini akan rawan menembus area support di 6.900 dan akan menuju ke rentang 6.747-6.861." tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (2/10/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.900, 6.823 dan resistance 7.046. 7.080.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

AKRA - Spec Buy

Spec Buy: 1.505-1.535

Target Price: 1.590, 1.620

Stoploss: below 1.490

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176647/ihsg_melemah-I1tu_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke 8.171, Saham BRPT Milik Prajogo Pangestu Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176475/ihsg_ditutup_melemah-kiGW_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Koreksi ke Level 8.227
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/278/3176394/ihsg_menguat-gLMh_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke 8.259, Sentuh Rekor Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/278/3175829/ihsg_sesi_i-9lkd_large.jpg
IHSG Sesi I Koreksi ke Level 8.229
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/278/3175780/ihsg-VjgR_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.259 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/278/3175358/ihsg_ditutup_melemah-QlRp_large.jpeg
IHSG Ditutup Melemah ke 8.166 Usai Pelantikan Pejabat Negara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement