IHSG Hari Ini Cenderung Melemah, Simak Saham Pilihan Berikut

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diproyeksi bergerak cenderung melemah pada sepanjang perdagangan. Adapun pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.900 – 7.077.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, mengakhiri perdagangan bulan September 2023, IHSG ditutup dengan level yang kurang menyenangkan, dan secara teknikal meninggalkan pola yang perlu diwaspadai.

BACA JUGA: 5 Fakta IHSG Sepekan Tertekan Usai Peluncuran Bursa Karbon Indonesia

"IHSG membentuk pola double top, yang mana secara teknikal merupakan pola bearish. Satu-satunya kabar baik dari pola ini adalah, belum terkonfirmasi selama IHSG tidak menurun di bawah 6900," tulis William dalam analisisnya, Senin (2/10/2023).

Menurut William, pembentukan pola ini nampaknya belum akan memicu panic selling. Dan memang tidak perlu panic selling jika pola yang terbentuk masih belum terkonfirmasi.

"Strategi kami menghadapi bulan Oktober 2023 dan beberapa saham big caps yang menjadi perhatian," kata dia.

Mempertimbangkan faktor teknikal ini, William memperkirakan peluang buy on weakness membesar di awal bulan Oktober 2023.