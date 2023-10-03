IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.940, Transaksi Rp10,1 Triliun

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup melemah 20,57 poin atau 0,30% ke level 6.940,88.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Selasa (3/10/2023), terdapat 193 saham menguat, 331 saham melemah dan 226 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,1 triliun dari 19,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,11% ke 956,066, indeks JII turun 1,04% ke 556,625, indeks IDX30 melemah 0,14% ke 494,014 dan indeks MNC36 menguat 0,15% ke 365,89.

Indeks sektoral yang melemah diantaranya energi 1,91%, barang baku 0,51%, industri 1,34%, non siklikal 0,21%, keuangan 0,99%, teknologi 0,75%, transportasi 0,33%. Sedangkan yang melemah ada sektor siklikal 0,19%, kesehatan 0,13%, properti 0,88%, infrastruktur 0,08%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) naik 25,00% di Rp270, PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) naik 27,54% di Rp88 dan PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk (TOOL) menguat 25,86% di Rp73.