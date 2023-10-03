Presiden Jokowi Beri Tanda Kehormatan ke Insinyur Terbaik di HUT ke-78 Pertambangan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menganugerahkan Tanda Kehormatan kepada salah satu engineer PLN Indonesia Power dalam rangka Hari Ulang Tahun Pertambangan dan Energi ke-78.

HUT Pertambangan dan Energi diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian ESDM dan BUMN sektor ESDM yang berjasa serta memberikan dharma baktinya yang besar khususnya di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Energi Masa Depan Negeri menjadi tema perayaan HUT Pertambangan dan Energi ke 78 dengan harapan sektor ESDM mampu bangkit dalam menghadapi tantangan global, ESDM harus mampu mengelola, mengendalikan, memanfaatkan sumber daya untuk masa depan bangsa Indonesia," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif , Selasa (3/10/2023).

Kebijakan sektor ESDM saat ini diharapkan pada transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong perkembangan industri, adapun arah kebijakan diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan energi terbarukan yang terjangkau, serta kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengungkapkan, anugerah yang diterima salah satu enjiner terbaik PLN IP ini merupakan keberhasilan korporasi dalam mendoktrin seluruh Insan PLN Indonesia Power untuk optimal dalam menjalankan perannya sebagai pemasok utama kelistrikan Tanah Air dan aktor dalam mendukung Pemerintah dalam mengakselerasi Transisi Energi.