Rincian Tarif Listrik per kWh di April-Juni 2026

JAKARTA - Rincian tarif listrik di April hingga Juni 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik tidak di April-Juni atau triwulan II-2026.

Terdapat 13 golongan pelanggan nonsubsidi dan 25 golongan pelanggan subsidi yang tidak mengalami kenaikan tarif hingga Juni 2026. Kebijakan tidak menaikkan tarif listrik ini diambil sebagai upaya Pemerintah menjaga daya beli masyarakat.

Berikut ini rincian tarif listrik per kWh di April-Juni 2026 untuk semua golongan:

Rincian Tarif Listrik 13 Golongan Pelanggan Nonsubsidi

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp1.352 per kWh

2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp1.444,70 per kWh

3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp1.444,70 per kWh

4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp1.699,53 per kWh

5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp1.699,53 per kWh

6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp1.444,70 per kWh

7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp1.114,74 per kWh

8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp1.114,74 per kWh

9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp996,74 per kWh

10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp1.699,53 per kWh

11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp1.522,88 per kWh

12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp1.699,53 per kWh

13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp1.644,52 per kWh

Rincian Tarif Listrik 25 Golongan Pelanggan Subsidi

Tarif listrik subsidi rumah tangga

Golongan R-1/TR daya 450 VA: Rp415 per kWh

Golongan R-1/TR daya 900 VA: Rp605 per kWh

Tarif listrik keperluan rumah tangga:

Golongan R-1/TR kecil daya 900 VA-RTM: Rp1.352 per kWh

Golongan R-1/TR kecil daya 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh

Golongan R-1/TR kecil daya 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh

Golongan R-2/TR menengah daya 3.500-5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh

Golongan R-3/TR,TM besar daya di atas 6.600 VA: Rp1.699,53 per kWh

Tarif listrik untuk keperluan bisnis:

Golongan B-2/TR kecil daya 6.600 VA-200 kVA: Rp1.444,70 per kWh

Golongan B-3/TM,TT menengah daya di atas 200 kVA: Rp1.114,74 per kWh

Tarif listrik keperluan industri:

Golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA: Rp1.114,74 per kWh

Golongan I-4/TT daya di atas 30.000 kVA: Rp996,74 per kWh

Tarif listrik keperluan fasilitas pemerintah dan penerangan jalanan umum:

Golongan P-1/TR daya 6.600 VA-200 kVA: Rp1.699,53 per kWh

Golongan P-2/TM tegangan menengah daya di atas 200 kVA: Rp1.522,88 per kWh

Golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum: Rp1.699,53 per kWh

Golongan L/TR, TM, TT daya pada berbagai tegangan: Rp1.644,52 per kWh

Tarif listrik keperluan pelayanan sosial:

Golongan S-1/TR daya 450 VA: Rp325 per kWh

Golongan S-1/TR daya 900 VA: Rp455 per kWh

Golongan S-1/TR daya 1.300 VA: Rp708 per kWh

Golongan S-1/TR daya 2.200 VA: Rp760 per kWh

Golongan S-1/TR daya 3.500 VA-200 kVA: Rp900 per kWh

Golongan S-2/TM daya lebih dari 200 kVA: Rp925 per kWh