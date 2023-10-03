Jelang MotoGP Mandalika 2023, Garuda-Citilink Tingkatkan Penerbangan ke Lombok

JAKARTA - Garuda Indonesia bersama anak usahanya Citilink memastikan kesiapan transportasi udara jelang gelaran MotoGP Mandalika 2023 yang akan berlangsung pada tanggal 13-15 Oktober 2023.

Garuda akan melakukan optimalisasi kapasitas produksi di mana pada periode 12-17 Oktober 2023 akan mengoperasikan sedikitnya 3.400 kursi tambahan pada penerbangan Jakarta–Lombok pp dan Citilink akan mengoperasikan sedikitnya 1.440 kursi tambahan pada penerbangan Jakarta–Lombok pp dan 1.360 kursi tambahan untuk penerbangan Denpasar–Lombok pp.

Adapun pengoperasian 6.200 kursi tambahan tersebut salah satunya akan dilaksanakan melalui pengoperasian 41 penerbangan tambahan dimana Garuda Indonesia Group akan menambah 2 penerbangan Jakarta – Lombok – Jakarta dan 4 penerbangan Denpasar – Lombok – Denpasar pada Kamis (12/10/2023), 4 penerbangan Jakarta – Lombok- Jakarta dan 5 penerbangan Denpasar – Lombok – Denpasar pada Jumat (13/10/2023).

Kemudian 4 penerbangan Jakarta – Lombok – Jakarta dan 5 penerbangan Denpasar – Lombok – Denpasar pada Sabtu (14/10/2023), 4 penerbangan Denpasar – Lombok – Denpasar pada Minggu (15/10/2023), 6 penerbangan Jakarta – Lombok – Jakarta dan 5 penerbangan Denpasar – Lombok – Denpasar pada Senin (16/10) dan 2 penerbangan pada hari Selasa (17/10).

Penerbangan tambahan tersebut sebagian besar akan dilayani menggunakan armada Garuda Indonesia Boeing 737-800 NG yang memiliki kapasitas total 162 penumpang dengan konfigurasi 12 kelas bisnis dan 150 kelas ekonomi dan Airbus A330-300 yang memiliki kapasitas sebanyak 286 penumpang dengan konfigurasi 23 kursi pada kelas bisnis dan 263 kursi ekonomi, sementara penerbangan Citilink akan dilayani dengan armada Airbus A320 yang memiliki kapasitas sebanyak 180 penumpang dan ATR 72-600 yang memiliki kapasitas sebanyak 70 penumpang.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyampaikan, upaya optimalisasi kapasitas produksi dalam gelaran internasional kali ini merupakan wujud sinergi seluruh pihak serta menjadi bagian dari Garuda Indonesia Group sebagai maskapai pembawa bendera bangsa untuk turut mendukung kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah untuk kali kedua bagi ajang balap motor internasional ini.

"Kami memahami tingginya animo masyarakat atas gelaran internasional yang dilaksanakan di Indonesia, salah satunya penyelenggaraan MotoGP Mandalika ini. Karena itu, menjadi komitmen kami untuk memastikan kebutuhan akan kemudahan dan kelancaran mobilitas dari dan menuju Lombok dapat terpenuhi secara optimal, sehingga kami berharap langkah yang dilakukan ini secara tidak langsung membawa dampak berkelanjutan untuk kembalinya wisatawan mancanegara menuju Indonesia terutama Lombok yang menjadi satu dari lima Destinasi Pariwisata Prioritas (DPSP)," kata Irfan, Selasa (3/10/2023).