Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Kantongi Rp9,29 Triliun dari Lelang SUN

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |09:29 WIB
Sri Mulyani Kantongi Rp9,29 Triliun dari Lelang SUN
Lelang Surat Utang Negara (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengantongi Rp9,29 triliun dari lelang Surat Utang Negara (SUN). Direktur SUN DJPPR Kementerian Keuangan, Deni Ridwan mencatat bahwa jumlah penawaran yang masuk pada lelang SUN kemarin turun menjadi Rp22,42 triliun.

"Penurunan tersebut didorong oleh sikap wait and see investor atas sikap hawkish para pejabat The Fed yang diyakini masih akan menaikkan FFR pada tahun ini dan akan menahan tingkat suku bunganya tetap tinggi dalam jangka waktu yang lama," ujar Deni dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa malam (3/10/2023).

Pemerintah memutuskan untuk memenangkan penawaran sebesar Rp9,29 triliun pada lelang SUN hari ini dengan mempertimbangkan yield SBN yang wajar di pasar sekunder, rencana kebutuhan pembiayaan tahun 2023, dan kondisi APBN terkini.

Dia mengatakan, rilis data inflasi domestik bulan September yang berada pada level 2,28% yoy menunjukkan kondisi perekonomian domestik yang cukup solid.

Sementara itu, jumlah penawaran dari investor asing pada lelang SUN hari ini mencapai Rp2,72 triliun atau meningkat dari Rp2,08 triliun pada lelang SUN sebelumnya.

"Mayoritas dari incoming bids investor asing tersebut berada pada SUN bertenor panjang yaitu 11 tahun sebesar Rp2,58 triliun atau 94,86% dari total incoming bids investor asing dan dimenangkan sebesar Rp0,16 triliun atau 1,8% dari total awarded bids," ungkap Deni.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement