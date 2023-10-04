TikTok Shop Resmi Tutup Sore Ini, Bagaimana Nasib Barang yang Sudah Dipesan?

JAKARTA – TikTok Indonesia resmi menghentikan layanan transaksi perdagangan di TikTok Shop mulai hari ini, Rabu (4/10/2023) pukul 17.00 WIB.

Berdasarkan Informasi Terbaru TikTok Shop Indonesia untuk Sellers (penjual) di laman resmi TikTok dikatakan bahwa penjual wajib memproses setiap pesanan yang belum terselesaikan dan memastikan pesanan tersebut diserahkan kepada mitra logistik untuk proses pengiriman paling lambat tanggal 5 November 2023.

"Pesanan apa pun yang tidak dikirimkan paling lambat tanggal 5 November akan dibatalkan secara otomatis oleh TikTok Shop Indonesia," tulis TikTok dikutip Rabu (4/10/2023).

Sementara prosedur pemenuhan pesanan pre order penjual harus memastikan semua pesanan pre order telah diserahkan kepada mitra logistik TikTok Shop untuk dikirimkan dalam waktu 2 hari sejak tanggal pengiriman pre order.

"Pesanan yang tidak dikirimkan paling lambat tanggal 5 November 23:59:59 WIB akan dibatalkan secara otomatis oleh TikTok Shop," ujar TikTok.