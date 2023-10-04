Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

TikTok Shop Resmi Tutup Sore Ini, Bagaimana Nasib Barang yang Sudah Dipesan?

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |17:02 WIB
TikTok Shop Resmi Tutup Sore Ini, Bagaimana Nasib Barang yang Sudah Dipesan?
TikTok Shop Tutup Sore Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – TikTok Indonesia resmi menghentikan layanan transaksi perdagangan di TikTok Shop mulai hari ini, Rabu (4/10/2023) pukul 17.00 WIB.

Berdasarkan Informasi Terbaru TikTok Shop Indonesia untuk Sellers (penjual) di laman resmi TikTok dikatakan bahwa penjual wajib memproses setiap pesanan yang belum terselesaikan dan memastikan pesanan tersebut diserahkan kepada mitra logistik untuk proses pengiriman paling lambat tanggal 5 November 2023.

"Pesanan apa pun yang tidak dikirimkan paling lambat tanggal 5 November akan dibatalkan secara otomatis oleh TikTok Shop Indonesia," tulis TikTok dikutip Rabu (4/10/2023).

Sementara prosedur pemenuhan pesanan pre order penjual harus memastikan semua pesanan pre order telah diserahkan kepada mitra logistik TikTok Shop untuk dikirimkan dalam waktu 2 hari sejak tanggal pengiriman pre order.

"Pesanan yang tidak dikirimkan paling lambat tanggal 5 November 23:59:59 WIB akan dibatalkan secara otomatis oleh TikTok Shop," ujar TikTok.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176758/umkm_ri-7H9x_large.jpg
Cara BUMN Bikin UMKM Papua Naik Kelas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/455/3174141/motogp-5CGs_large.jpeg
UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173924/difabel-GNiz_large.jpg
Penyandang Disabilitas Berhak Memperoleh Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916/umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172899/umkm-oeHx_large.jpg
Program Desa EMAS MNC Peduli, UMKM Harap Dukungan Pemasaran-Perluasan Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172873/umkm-G5qv_large.jpg
Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement