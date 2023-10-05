TikTok Shop Ditutup, Barang Dikirim Paling Lambat 5 November

Nasib barang yang sudah dipesan usai TikTok tutup. (Foto: Okezone)

JAKARTA - TikTok Indonesia resmi menghentikan layanan transaksi perdagangan di TikTok Shop pada 4 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB kemarin.

Berdasarkan Informasi Terbaru TikTok Shop Indonesia untuk Sellers (penjual) di laman resmi TikTok dikatakan bahwa penjual wajib memproses setiap pesanan yang belum terselesaikan dan memastikan pesanan tersebut diserahkan kepada mitra logistik untuk proses pengiriman paling lambat tanggal 5 November 2023.

"Pesanan apa pun yang tidak dikirimkan paling lambat tanggal 5 November akan dibatalkan secara otomatis oleh TikTok Shop Indonesia," tulis TikTok.

Sementara prosedur pemenuhan pesanan pre order penjual harus memastikan semua pesanan pre order telah diserahkan kepada mitra logistik TikTok Shop untuk dikirimkan dalam waktu 2 hari sejak tanggal pengiriman pre order.

"Pesanan yang tidak dikirimkan paling lambat tanggal 5 November 23:59:59 WIB akan dibatalkan secara otomatis oleh TikTok Shop," ujar TikTok.