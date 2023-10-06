Potensi PHK Usai TikTok Shop Ditutup, Teten: Emang Cuman TikTok Saja yang Jualan!

JAKARTA - Menteri Koperasi UKM Teten Masduki buka suara usai Tiktok Shop ditutup hingga berpotensi PHK. Menurutnya hal ini akan berpotensi besar pada PHK massal usai ditutupnya Tiktok Shop. Karena dengan tutupnya Tiktok Shop ini secara tidak langsung akan mematikan bisnis para penjual (seller) di salah satu media platform online tersebut.

Tapi sebenarnya hal ini tidak perlu dikhawatirkan secara berlebih, karena seperti yang kita ketahui bahwa platform yang menyediakan channel jual - beli tidak hanya dari Tiktok Shop.

Masih banyak platform lain yang menyajikan sebuah channel jual - beli jauh lebih memudahkan para seller dengan mengaksesnya.

Dia menegaskan terkait yang harus dilindungi itu justru produksi dalam negeri, jadi jangan sampai mati karena tidak bisa bersaing dengan produk impor yang dijual dengan sangat murah dan tidak memenuhi standar dalam negeri sehingga akan merugikan konsumen dan mengganggu produksi.

"Itu yang akan menimbulkan pengangguran. Kalau seller ini kan pedagang di berbagai channel gak mungkin mereka jualan di satu channel," ujar Teten saat di temui di Smesco Indonesia.