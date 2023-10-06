Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jika Sudah Galbay Pinjol Apakah Bisa Pinjam Lagi? Ini Jawabannya

Hafizhuddin , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |22:01 WIB
Jika Sudah Galbay Pinjol Apakah Bisa Pinjam Lagi? Ini Jawabannya
Apakah galbay pinjol bisa pinjam lagi? (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Jika sudah gagal bayar (galbay) pinjaman online (pinjol) apakah bisa pinjam lagi? Berikut akan dijelaskan dalam artikel ini.

Galbay pinjol merupakan momok bagi setiap orang yang mengajukan pinjaman dalam uang.

 BACA JUGA:

Mengenyampingkan fakta itu, lantas sebagian orang mungkin bertanya, apakah ada kemungkinan bagi orang yang sudah terlanjur Galbay Pinjol, untuk kemudian mengajukan pinjaman lagi di masa mendatang?

Berdasarkan catatan Okezone, Jumat (6/10/2023) hal itu memang bisa dilakukan dan cara paling efektifnya tidak lain adalah dengan membayar terlebih dahulu tunggakan utang yang sebelumnya.

Sekadar pengingat, membayar utang pada dasarnya memanglah kewajiban bagi setiap orang yang mengambil sejumlah hak milik orang lain atas persetujuan bersama dan telah berkomitmen untuk mengembalikan hak tersebut dalam perjanjian waktu yang telah ditentukan.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, apabila permasalahannya adalah setelah membayarkan galbay pinjolnya, ternyata diketahui sang peminjam masih tidak bisa mengajukan pinjaman lagi.

Kemungkinannya bisa jadi terdapat masalah dalam Informasi Debitur Individual (IDI) Historis yang terdapat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau biasa dikenal BI Checking.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement