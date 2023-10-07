Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Anjlok 0,74% ke Level 6.888

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |08:19 WIB
IHSG Sepekan Anjlok 0,74% ke Level 6.888
IHSG sepekan melemah (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan mengalami penurunan. Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2-6 Oktober 2023 mengalami pelemahan.

"IHSG mengalami perubahan 0,74%menjadi posisi 6.888,518 dari 6.939,892 pada pekan lalu," ujar Pj. Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/10/2023).

Untuk kapitalisasi pasar Bursa pekan ini mengalami perubahan 0,32% menjadi sebesar Rp10.255 triliun dari Rp10.288 triliun pada pekan sebelumnya.

Perubahan juga terjadi pada rata-rata volume transaksi harian Bursa, yaitu sebesar 26,10% menjadi 18,12 miliar lembar saham dari 24,52 miliar lembar saham pada sepekan yang lalu.

Rata-rata nilai transaksi harian Bursa pekan ini berubah 11,72% menjadi Rp10,32 triliun dari Rp11,69 triliun pada pekan sebelumnya.

Namun, peningkatan sebesar 2,55% terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa selama sepekan menjadi 1.235.080 kali transaksi dari 1.204.385 kali transaksi pada penutupan pekan yang lalu.

Investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp26,88 miliar, dan sepanjang tahun 2023 investor asing telah mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp5,249 triliun.

