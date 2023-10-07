Apa Hubungan Dato Sri Tahir dan Mochtar Riady?

JAKARTA- Pasti banyak publik yang penasaran apa hubungan Dato Sri Tahir dan Mochtar Riady sebenarnya? Sehingga kabar ini jadi penting untuk diulas dalam artikel ini.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (7/10/2023), Dato Sri Tahir merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia.

Berdasarkan data dari Forbes pada bulan Oktober 2023, keluarga Tahir kini menduduki peringkat kesembilan orang terkaya di Indonesia dengan harta kekayaan mencapai USD4,4 miliar atau setara dengan Rp68 triliun.

Kekayaan Dato Sri Tahir didapat dari perusahaannya, yakni Mayapada Group yang bergerak di berbagai sektor bisnis seperti perbankan, properti, rumah sakit, media cetak dan televisi, serta masih banyak yang lainnya.

Selain dikenal sebagai tokoh filantropis dan orang terkaya di Indonesia, Dato Sri Tahir juga terkenal karena hubungannya dengan sosok konglomerat, Mochtar Riady.

Hubungan Dato Sri Tahir dengan pemilik Lippo Group, Mochtar Riady adalah hubungan menantu dan mertua. Hubungan ini terjalin setelah Dato Sri Tahir menikahi putri Mochtar Riady, yakni Rosy Riady.