Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Link dan Nomor Layanan Helpdesk CASN 2023 Jika Alami Kendala saat Daftar CPNS

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |09:22 WIB
Link dan Nomor Layanan Helpdesk CASN 2023 Jika Alami Kendala saat Daftar CPNS
Ilustrasi cpns 2023(Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Link dan nomor layanan helpdesk CASN 2023 jika alami kendala saat daftar CPNS. Pasalnya beberapa pelamar mendapatkan gangguan saat ingin melamar atau mengirimkan dokumen syarat untuk menjadi CPNS.

Adapun link dan nomor layanan helpdesk CASN 2023 jika alami kendala saat daftar CPNS mengajukan aduannya lewat domain helpdesk-sscasn.bkn.go.id atau lapor.go.id. Sedangkan untuk layanan aduan lewat telepon seluler bisa menghubungi 02180882815.

Khusus pengaduan lewat telepon akan dilayani di hari kerja pukul 09:00 hingga 15.00 WIB. Pelamar yang sudah merasakan langsung sistematika pendaftaran seleksi juga bisa memberikan aspirasi dan kritik/sarannya ke Panitia Seleksi Nasional, @kemenpanrb.

Berikut ini cara yang bisa dicoba untuk para pelamar ketika menghadapi kesulitan pendaftaran.

- Frequently Ask Question (FAQ)

FAQ dapat ditemukan di laman sscasn.bkn.go.id. Menu FAQ bisa ditemukan di salah satu kolom di pojok kanan atas laman tersebut. Menu ini menyediakan informasi dan jawaban atas pertanyaan yang sering diajukan oleh para pelamar. Ada tiga pilihan FAQ, yaitu untuk CPNS, PPPK Teknis dan PPPK Kesehatan.

Sejumlah jawaban yang tercantum dalam FAQ itu di antaranya soal pertanyaan bagaimana jika NIK sudah terdaftar? Bagaimana jika muncul informasi NIK sudah terdaftar? Dan Apakah saya bisa melamar lebih dari satu jabatan?

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/320/3120758/cpns-zH9E_large.jpg
Pengangkatan CPNS 2024 Ditunda, Ini Alasan Menpan RB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/320/3058265/cara-beli-e-meterai-untuk-pendaftaran-cpns-2024-Vl5KWl8CiO.jpg
Cara Beli e-Meterai untuk Pendaftaran CPNS 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/320/2957183/update-cpns-2023-pengumuman-hasil-sanggah-hingga-20-januari-qTLCd1jspc.jpg
Update CPNS 2023, Pengumuman Hasil Sanggah hingga 20 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/320/2952376/kemenag-umumkan-hasil-seleksi-cpns-2023-59-peserta-lulus-dari-68-formasi-SytuzZPcjF.jpg
Kemenag Umumkan Hasil Seleksi CPNS 2023, 59 Peserta Lulus dari 68 Formasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/320/2950046/pemerintah-buka-rekrutmen-casn-2024-dengan-2-3-juta-formasi-ada-seleksi-cpns-dan-pppk-qTIM6Z5hp9.jpg
Pemerintah Buka Rekrutmen CASN 2024 dengan 2,3 Juta Formasi, Ada Seleksi CPNS dan PPPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/320/2949125/siap-siap-seleksi-cpns-2024-utamakan-formasi-guru-dan-tenaga-kesehatan-AagbY861RH.jpg
Siap-Siap Seleksi CPNS 2024 Utamakan Formasi Guru dan Tenaga Kesehatan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement