Ini Cara Mengecilkan Ukuran Foto KTP yang Benar Untuk Daftar CPNS 2023

JAKARTA- Berikut ini cara mengecilkan ukuran foto KTP yang benar untuk daftar CPNS 2023.Lantaran saat melakukan pendaftaran CPNS 2023, peserta diharuskan mengunggah foto KTP dengan ukuran maksimal 200 Kb, serta diharuskan untuk melakukan swafoto.

Berikut ini cara mengecilkan ukuran foto KTP yang benar untuk daftar CPNS :

1. JPEG Mini

JPEG Mini diperuntukan bagi pengguna yang gemar meng-upload gambar ke internet, baik media sosial atau website pribadi atau bisa untuk mengecilkan ukuran foto KTP.

File foto berbentuk JPEG mesti dibuat berukuran kecil, sebelum di-upload agar tidak memberatkan proses mengunggah.

Menggunakan ukuran file foto yang terlalu besar semisal 2 atau 3MB, dapat membuat web menjadi sulit diakses orang lain. Maka dari itu ukuran file itu harus dibuat kecil terlebih dulu.

Situs ini mampu menciutkan file foto berbentuk JPEG menjadi seperlima dari ukuran aslinya. Pengguna cukup mengunggah file tersebut ke situs ini dan biarkan website mengecilkan ukuran file itu dengan sendirinya.

Setelah ukuran file foto dipangkas, maka pengguna dapat langsung menggunakannya di website atau akun media sosial pribadi.