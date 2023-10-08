Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bertemu Anak Muda Indonesia di Singapura, Erick Thohir: Jangan Lupa Pulang

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |12:02 WIB
Bertemu Anak Muda Indonesia di Singapura, Erick Thohir: Jangan Lupa Pulang
Menteri BUMN Erick Thohir bertemu anak muda Indonesia di Singapura. (Foto: Instagram)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir membagikan momen ketika sedang mengunjungi negara tetangga, Singapura.

Dilansir dari akun resmi Instagram @erickthohir dia bertemu banyak orang Indonesia di Newton Food Center, Singapura.

 BACA JUGA:

Erick menyebut kalau mereka adalah anak muda Indonesia yang sedang mencari pengalaman di Singapura.

“Ketemu masa depan Indonesia ini, orang- orang pintar yang akan mendorong bagaimana ekonomi digital Indonesia menguasai Asia Tenggara," ujar Erick dikutip Minggu (8/10/2023).

 BACA JUGA:

Selain itu, dia meminta agar anak muda Indonesia tak lupa pulang ke Tanah Air setelah dirasa cukup menimba ilmu di negara lain.

Halaman:
1 2
