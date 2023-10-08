Bertemu Anak Muda Indonesia di Singapura, Erick Thohir: Jangan Lupa Pulang

Menteri BUMN Erick Thohir bertemu anak muda Indonesia di Singapura. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir membagikan momen ketika sedang mengunjungi negara tetangga, Singapura.

Dilansir dari akun resmi Instagram @erickthohir dia bertemu banyak orang Indonesia di Newton Food Center, Singapura.

Erick menyebut kalau mereka adalah anak muda Indonesia yang sedang mencari pengalaman di Singapura.

“Ketemu masa depan Indonesia ini, orang- orang pintar yang akan mendorong bagaimana ekonomi digital Indonesia menguasai Asia Tenggara," ujar Erick dikutip Minggu (8/10/2023).

Selain itu, dia meminta agar anak muda Indonesia tak lupa pulang ke Tanah Air setelah dirasa cukup menimba ilmu di negara lain.