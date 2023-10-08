Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi hingga Gerbang Sinaksak Ditarget Rampung Akhir 2023

Ilustrasi pembangunan Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi. (Foto: PUPR)

TEBING TINGGI - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus mempercepat pembangunan Jalan Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat (Kutepat).

Upaya tersebut guna mendukung konektivitas menuju Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, khususnya wisatawan dari Kota Medan, Sumatera Utara.

Adapun konstruksi jalan tol mulai dari Kuala Tanjung - Tebing Tinggi hingga Gerbang Tol Sinaksak di Kabupaten Simalungun ditargetkan rampung seluruhnya pada akhir 2023 mendatang.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa peningkatan aksesibilitas serta konektivitas jaringan infrastruktur jalan tol untuk memberikan kelancaran, keselamatan, keamanan, juga kenyamanan perjalanan.

“Kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif seperti kawasan industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri,” kata Basuki dalam keterangan resminya, Minggu (8/10/2023).

Sebagai informasi, Tol Kuala Tanjung -Tebing Tinggi - Parapat memiliki total panjang 143,25 kilometer dibangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) oleh BUJT PT Hutama Marga Waskita.