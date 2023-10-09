Cara KKP Terapkan Zero Waste pada Perikanan

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Di mana semua bagian pada ikan bisa diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.

"Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (9/10/2023).

Penerapan zero waste merupakan salah satu bentuk praktik perikanan berkelanjutan. Untuk itu, KKP memanfaatkan peringatan Hari Ikan Nasional (Harkanas) ke-10 yang berlangsung November menjadi momen mengkampanyekan zero waste produk perikanan.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP Erwin Dwiyana mengatakan, produk perikanan didorong menjadi sumber protein pilihan keluarga guna mendukung peningkatan konsumsi ikan.

Erwin menambahkan, sebagai negara yang dianugerahi struktur geografis yang didominasi lautan serta kekayaan rempah-rempah yang melimpah, menjadikan keragaman kuliner Indonesia sebagai potensi yang bisa diangkat.

"Kami berharap masakan khas Indonesia yang berbahan baku ikan bisa mendunia," tutur Erwin saat membuka Bincang Bahari bertajuk "Keanekaragaman Kuliner Nusantara untuk Generasi Emas", beberapa waktu lalu.

Sementara itu Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP), Trisna Ningsih memaparkan tentang piramida atau tingkatan nilai produk perikanan, dimana semakin ke atas nilai produk yang dihasilkan semakin tinggi. Untuk tingkatan paling bawah pemanfaatan ikan hanya sebatas ikan mentah atau sebagai bahan baku saja. Kemudian ikan untuk pakan ternak dan diatasnya olahan tradisional seperti pengasinan, pengeringan, pemindangan dan pengasapan. Tingkatan selanjutnya ikan sebagai pangan fungsional, suplemen kesehatan, kosmetik dan teratas untuk produk farmasi.