Menko Luhut Sakit, Menparekraf: Kondisinya Baik dan Berangsur Makin Sehat

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa saat ini kondisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah membaik.

"Kondisinya baik dan berangsur makin sehat. Dan mudah-mudahan mohon didoakan teman-teman, bisa bertugas kembali," kata Sandi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/10/2023).

Dia menjelaskan bahwa sakitnya Luhut dikarenakan kelelahan dalam mempersiapkan Archipelagic and Island States (AIS) Forum di Bali.

Dan Luhut, kata Sandi, juga melakukan beberapa kunjung ke Afrika.

"Kelelahan, beliau kelelahan karena persiapan AIS forum ini. Kemudian safari kunjungan ke Afrika, dan disambung lagi dengan kegiatan dan saat menghadiri ulang tahun ke-76 itu beliau sangat happy dan bahagia. Dan besoknya di hari Minggu ketemu juga dan dia sangat belum menunjukkan kelelahan dan tetapi pada Senin-Selasa itu mulai sampai harus dirawat," kata Sandi.

"Tetapi saya baru dapat informasi beliau berangsur pulih dan mohon didoakan oleh teman-teman," tambahnya.