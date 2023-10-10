Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ekspansi Bisnis, Emiten Miliarder Tanoko Bangun Pabrik di Cirebon

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |15:28 WIB
Ekspansi Bisnis, Emiten Miliarder Tanoko Bangun Pabrik di Cirebon
Emiten AVIA siap ekspansi bisnis. (Foto: Okezone)
A
A
A

SURABAYA - Emiten Cat PT Avia Avian Tbk (AVIA) melakukan ekspansi bisnis dengan membangun pabrik baru di Cirebon. Perusahaan keluarga Tanoko ini mulai membangun pabrik pada Februari 2023.

Direktur AVIA Robert Tanoko menjelaskan, pembangunan pabrik baru bisa dilakukan tahun ini lantaran lamanya pengurusan izin. Sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) pengurusan izin yang dilalui perseroan cukup panjang.

 

"Amdal izinnya sampai ke menteri , sekarang kita sudah progres cepat untuk pembangunan pabrik Cirebon selesai pada 2025," kata dia, Selasa (10/10/2023).

Adapun pabrik ketiga yang berlokasi di Cirebon ini memiliki total kapasitas mencapai 225.000 Metric Ton (MT). Proses pembangunan pabrik ketiga ini direncanakan akan selesai pada tahun 2025 dan akan mulai beroperasi pada awal tahun 2026.

 

"Di 2026 kita running di 100 ribu MT dulu, pabrik di Cirebon akan mengcober kebutuhan di Indonesia Barar sementara Pabrik di Sidoarjo mengcover kebutuhan Indonesia Timur," ujar Robert.

Lebih jauh, anak Hermanto Tanoko ini menjabarkan alasan pemilihan wilayah Cirebon.

Menurutnya, Cirebon memiliki letak yang strategis dan dekat dengan pelabuhan sehingga cocok untuk pabrik cat yang bahan bakunya berasal dari impor.

Telusuri berita finance lainnya
