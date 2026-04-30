Emiten Otomotif (MPMX) Cetak Laba Bersih Rp173 Miliar di Kuartal I-2026

JAKARTA - PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) membukukan laba bersih Rp173 miliar atau tumbuh 8% secara tahunan (year-on-year/YoY), dengan margin laba bersih meningkat menjadi 4,3% dari 3,8% pada tiga bulan pertama tahun sebelumnya.

Perusahaan grup otomotif ini juga mencatat pendapatan bersih sebesar Rp4,0 triliun, atau menurun 4% secara tahunan (YoY), mencerminkan penyesuaian pada beberapa lini usaha.

Meskipun demikian, perseroan berhasil menjaga kinerja profitabilitas, dengan laba kotor meningkat 3% YoY menjadi Rp365 miliar dan margin laba kotor membaik menjadi 9,1% dari 8,5% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Laba usaha meningkat 6% YoY menjadi Rp193 miliar, dengan margin laba usaha naik menjadi 4,8% dari 4,3%, mencerminkan peningkatan efisiensi operasional.

“Tantangan dari perlambatan ekonomi masih terasa di sektor otomotif hingga kuartal I tahun ini. Meski demikian, fokus perseroan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas berhasil mendorong efisiensi operasional, memperkuat profitabilitas, serta menerapkan disiplin dalam pengelolaan risiko, khususnya pada segmen pembiayaan,” ujar Group CFO MPMX, Beatrice Kartika, Kamis (30/4/2026).

Secara segmentasi, kinerja perseroan menunjukkan dinamika yang beragam dengan fokus pada penguatan kualitas pendapatan dan efisiensi. Pada segmen distribusi dan ritel kendaraan roda dua, MPMulia mencatat kinerja operasional yang beragam, dengan penurunan penjualan sepeda motor pada bisnis distribusi yang sebagian diimbangi oleh pertumbuhan di bisnis ritel serta kestabilan pendapatan purna jual.