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Pasar Bergejolak, MPMX Perkuat Strategi dan Efisiensi di Semua Lini

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |16:53 WIB
Pasar Bergejolak, MPMX Perkuat Strategi dan Efisiensi di Semua Lini
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) memperkuat strategi bisnis di seluruh lini usaha . (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA - PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) memperkuat strategi bisnis di seluruh lini usaha untuk menjaga ketahanan kinerja di tengah dinamika pasar yang terus bergejolak. Perseroan menekankan fokus pada efisiensi operasional, penguatan fondasi bisnis, serta penciptaan nilai jangka panjang.

Group CFO MPMX Beatrice Kartika mengatakan perusahaan berupaya menjaga ketahanan bisnis melalui penguatan kapabilitas operasional dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar.

“Di tengah dinamika pasar yang terus berkembang, fokus kami adalah memastikan setiap lini bisnis memiliki fondasi yang semakin kuat untuk tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,” ujar Beatrice, Sabtu (6/6/2026).

Ia menambahkan, perusahaan juga terus mendorong seluruh entitas bisnis agar tetap adaptif terhadap perubahan lingkungan usaha serta menjaga kedekatan dengan pelanggan.

“Kami terus memperkuat kapabilitas operasional, menjaga kedekatan dengan pelanggan, serta mendorong setiap entitas untuk tetap adaptif dan relevan terhadap perubahan kebutuhan pasar,” katanya.

Di segmen distribusi dan ritel sepeda motor, MPMulia dan MPMMotor memperkuat posisi bisnis melalui peningkatan kualitas penjualan serta layanan purna jual, dengan dukungan efisiensi operasional.

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