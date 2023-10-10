Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri ESDM Buka-bukaan soal Pertalite Bakal Dihapus dan Diganti Jadi Pertamax Green 92

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |04:03 WIB
Menteri ESDM Buka-bukaan soal Pertalite Bakal Dihapus dan Diganti Jadi Pertamax Green 92
Menteri ESDM Arifin Tasrif soal Pertalite dihapus diganti Pertamax Green 92. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif buka suara soal usulan dari PT Pertamina (Persero) mengenai rencana penggantian Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 90 atau Pertalite dengan Pertamax Green 92.

Pertamina saat ini sedang melakukan evaluasi teknis terkait rencana tersebut.

Kami sedang mencoba menilai apakah dari segi teknis ini dapat berjalan lancar dan bagaimana dampaknya terhadap emisi," ujar Menteri Arifin dalam konferensi pers di Jakarta, pada Senin, 9 Oktober 2023.

Selain pertimbangan teknis, pemerintah juga mempertimbangkan ketersediaan etanol dalam rencana ini. Pertamax Green 92 adalah hasil pencampuran Pertalite dengan etanol sebanyak 7% (E7).

Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa Indonesia masih mengimpor gula, yang menjadi sumber etanol. Oleh karena itu, ketersediaan etanol di dalam negeri juga menjadi perhatian utama.

"Kita masih mengimpor gula saat ini, sehingga kita harus memperluas produksi tebu di dalam negeri dan meningkatkan produksi gula," jelas Menteri Arifin.







