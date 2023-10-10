Ini Jadwal Lengkap Tes SKD, SKB CPNS 2023

JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyampaikan melalui surat edaran Nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023, pendaftaran CPNS 2023 ini pun telah dibuka sejak 20 September 2023 lalu. Sementara itu, pendaftaran CPNS akhirnya diperpanjang menjadi 11 Oktober 2023 yang dijadwalkan berakhir Senin 9 Oktober pukul 23.59 WIB.

Kemudian untuk penarikan data final pada 27 sampai 29 Oktober 2023. Penjadwalan seleksi kompetensi 30 Oktober - 2 November 2023.

BACA JUGA: Link Try Out CPNS 2023 Gratis Hanya di Okezone

Untuk pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi dilaksanakan pada 3 sampai 6 November 2023. Pelaksanaan seleksi kompetensi 8 November - 2 Desember 2023.

BACA JUGA: 10 Tips Lolos CPNS 2023

Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan 13 November - 4 Desember 2023. Pengolahan nilai seleksi kompetensi 28 November - 7 Desember 2023.

Pengumuman kelulusan 4 sampai 13 Desember 2023. Pengisian DRH NI PPPK 14 Desember 2023 -12 Januari 2024. Terakhir, usul penetapan NI PPPK pada 13 Januari - 11 Februari 2024.