Berapa Mobil Hassanal Bolkiah? Sang Sultan Brunei Darussalam Paling Tajir Melintir

JAKARTA - Berapa mobil Hassanal Bolkiah? Dia merupakan sultan Brunei Darussalam. Hassanal Bolkiah dikenal sebagai kolektor mobil mewah sekaligus pemilik mobil terbanyak di dunia. Mobil mewah juga merupakan simbol dari status sosial.

Deretan mobil mewah ini seperti, Ferrari, Lamborghini, Bentley, dan Rolls-Royce sering kali dibuat khusus, dan memiliki edisi terbatas bagi yang ingin memilikinya.

Hassanal Bolkiah, salah satu raja terkaya di dunia. Hal ini dibuktikan dengan mobil yang ia miliki termasuk mobil milik kenegaraan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Rolls-Royce Silver Spur II berlapis emas jadi mobil kenegaraan termahal di dunia.

Bahkan mobil yang selalu digunakan oleh Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, itu berhasil mengalahkan harga mobil Bentley State Limousine milik Ratu Elizabeth II dari Inggris.

Lalu berapa mobil Hassanal Bolkiah? Simak sampai akhir ya.

Dilansir dari beberapa sumber informasi pada, Senin (9/10/2023), bahwa Sultan Hassanal Bolkiah memiliki total 7.000 unit mobil. Mobil - mobil itu terdiri dari beberapa mobil mewah seperti 452 Ferrari, 604 mobil Rolls Royce, 382 mobil bentley, 578 mobil Mercedes Benz, 209 mobil BMW, 179 mobil Jaguar, 134 mobil Koenigseg, 21 mobil Lamborghini, 11 mobil Aston Marti, 10 mobil McLaren F1, 8 mobil Ferrari F40s, 6 mobil Ferrari 456 GT Venices, 4 mobil Bugatti EB110s, 3 mobil Ferrari LaFerraris, serta masing-masing satu Ferrari Enzo, Ferrari F90 Testarossa, Ferrari FX, Pagani Huayra, dan masih banyak lagi yang lainnya.