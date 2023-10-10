Kabel Listrik Terbakar di Pinggir Jalan, Ini Penjelasan PLN

JAKARTA - PT PLN (Persero) buka suara soal video viral di media sosial (medsos) yang memperlihat kabel listrik terbakar.

Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kramat Jati PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Aditya Yoga Nugraha menjelaskan kalau kejadian ini terjadi pada 4 Oktober 2023 pukul 11.48 WIB.

BACA JUGA:

Dia memastikan telah gerak cepat amankan masyarakat saat kebakaran kabel utilitas yang terjadi di Jl. TB Simatupang Pasar Rebo Jakarta Timur itu.

"PLN melokalisir dampak kebakaran dengan memutus aliran listrik sementara pada kabel yang terbakar untuk keselamatan dan keamanan masyarakat maupun petugas. Usai api dinyatakan padam oleh petugas pemadalam kebakaran, pasokan listrik PLN kembali normal secara bertahap selang dua jam setelah kejadian," katanya dari keterangan resmi yang diterima Okezone, Selasa (10/10/2023).

BACA JUGA:

Dia menjelaskan kalau utilitas kabel yang ada di lokasi tersebut terbakar, termasuk kabel PLN.

Adapun terkait penyebabny, pihaknya masih investigasi.