Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kabel Listrik Terbakar di Pinggir Jalan, Ini Penjelasan PLN

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |20:19 WIB
Kabel Listrik Terbakar di Pinggir Jalan, Ini Penjelasan PLN
PLN buka suara soal kabel listrik terbakar. (Foto: PLN)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) buka suara soal video viral di media sosial (medsos) yang memperlihat kabel listrik terbakar.

Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kramat Jati PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Aditya Yoga Nugraha menjelaskan kalau kejadian ini terjadi pada 4 Oktober 2023 pukul 11.48 WIB.

 BACA JUGA:

Dia memastikan telah gerak cepat amankan masyarakat saat kebakaran kabel utilitas yang terjadi di Jl. TB Simatupang Pasar Rebo Jakarta Timur itu.

"PLN melokalisir dampak kebakaran dengan memutus aliran listrik sementara pada kabel yang terbakar untuk keselamatan dan keamanan masyarakat maupun petugas. Usai api dinyatakan padam oleh petugas pemadalam kebakaran, pasokan listrik PLN kembali normal secara bertahap selang dua jam setelah kejadian," katanya dari keterangan resmi yang diterima Okezone, Selasa (10/10/2023).

 BACA JUGA:

Dia menjelaskan kalau utilitas kabel yang ada di lokasi tersebut terbakar, termasuk kabel PLN.

Adapun terkait penyebabny, pihaknya masih investigasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178069/diskon_listrik_pln-QJ43_large.jpg
Ini Rincian Daya Listrik yang Dapat Diskon Listrik PLN 50 Persen di Oktober 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176003/biomassa-2kYe_large.jpg
Indonesia Siap Jadi Pemimpin Pasar Biomassa Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175435/gas_bumi-3evX_large.jpg
Pipa Gas West Natuna Mulai Dibangun, Topang Pasokan untuk Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/622/3173941/pln_mobile-QTnq_large.jpg
Panduan Cara Isi Saldo PLN Mobile Secara Online dengan Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174046/ombudsman-4Jtf_large.jpg
Ombudsman Soroti Edukasi Masyarakat soal Transisi Energi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173718/pln-l9Hr_large.jpg
Cara Daftar Rekrutmen PLN Terbaru 2025 untuk Lulusan D3-S2, Batas Akhir 5 Oktober
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement