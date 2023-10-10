Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

7 Cara Kabur dari Pinjaman Online Ilegal dan Risikonya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |17:13 WIB
7 Cara Kabur dari Pinjaman Online Ilegal dan Risikonya
Ilustrasi cara menghindari pinjol ilegal (Foto: Freepik)
JAKARTA- Setidaknya 7 cara kabur dari pinjaman online ilegal yang terus meneror sering dihindari banyak orang. Pinjaman online alias pinjol kini kerap digunakan masyarakat sebagai alternatif untuk mendapatkan pinjaman dengan mudah.

 BACA JUGA:

Sayangnya, beberapa orang justru memilih pinjol ilegal karena iming-iming kemudahan yang diberikan. Padahal, pinjol ilegal kerap merugikan nasabah itu sendiri dan juga orang terdekatnya. Salah satunya adalah mendapatkan teror jika telat membayar.

Lantas, bagaimana cara kabur dari pinjaman online ilegal yang terus meneror? Kabur dari tanggungjawab bukanlah hal yang dibenarkan. Namun, jika hal tersebut telah sangat mengganggu, berikut beberapa caranya dilansir dari berbagai sumber Selasa (10/10/2023).

7. Hapus Data Diri dari Poinjol

Data diri merupakan salah satu hal yang paling penting saat ini. Maka dari itu, pastikan data diri Anda telah terhapus dari aplikasi pinjol ilegal agar tidak disalahgunakan oleh pemilik pinjol.

Halaman:
1 2
