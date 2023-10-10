Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Pinjol Ilegal 2023 Cepat Cair Tanpa Verifikasi

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |16:47 WIB
10 Pinjol Ilegal 2023 Cepat Cair Tanpa Verifikasi
Aplikasi pinjol. (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Ini 10 pinjaman online (pinjol) ilegal 2023 yang cepat cair tanpa harus verifikasi terlebih dahulu.

Kini keberadaan pinjol ilegal terus berkeliaran di Indonesia.

 BACA JUGA:

Aplikasi tersebut seringkali digunakan oleh sejumlah masyarakat untuk memperoleh dana tunai secara cepat.

Saat proses pencairan dana dari pinjol tersebut memanglah cukup cepat serta memudahkan bagi setiap orang yakni tanpa harus melakukan verifikasi terlebih dahulu.

 BACA JUGA:

Adapun hal tersebut, perlu diketahui dampak buruk yang akan terjadi dari pinjol ilegal tersebut.

Dampak buruknya yakni dapat merugikan finansial serta data pribadi sang peminjam bisa sadap yang pada akhirnya dapat disalahgunakan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
