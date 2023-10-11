Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Jadwal Terbaru Seleksi CPNS dan PPPK 2023

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |05:01 WIB
Cek Jadwal Terbaru Seleksi CPNS dan PPPK 2023
Jadwal CPNS 2023 terbaru. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK 2023 diperpanjang sampai 11 Oktober 2023.

Jadwal seleksi CPNS dan PPPK 2023 juga mengalami perubahan.

 BACA JUGA:

Dilansir dari keterangan BKN, Selasa (10/10/2023), berikut jadwal update seleksi CPNS dan PPPK tahun 2023.

Jadwal Seleksi CPNS 2023

1. Pengumuman Seleksi : 19 September - 3 Oktober 2023

2. Pendaftaran Seleksi : 20 September - 11 Oktober 2023

3. Seleksi Administrasi : 20 September - 14 Oktober 2023

 BACA JUGA:

4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi : 15 Oktober - 18 Oktober 2023

5. Masa Sanggah : 15 Oktober - 18 Oktober 2023

6. Jawab Sanggah : 19 Oktober - 21 Oktober 2023

7. Pengumuman Pasxa Sanggah : 22 Oktober - 28 Oktober 2023

8. Penarikan Data Final : 29 Oktober - 31 Oktober 2023

9. Penjadwalan SKD CPNS : 1 November - 4 November 2023

Halaman:
1 2
