JAKARTA - Pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK 2023 diperpanjang sampai 11 Oktober 2023.
Jadwal seleksi CPNS dan PPPK 2023 juga mengalami perubahan.
Dilansir dari keterangan BKN, Selasa (10/10/2023), berikut jadwal update seleksi CPNS dan PPPK tahun 2023.
Jadwal Seleksi CPNS 2023
1. Pengumuman Seleksi : 19 September - 3 Oktober 2023
2. Pendaftaran Seleksi : 20 September - 11 Oktober 2023
3. Seleksi Administrasi : 20 September - 14 Oktober 2023
4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi : 15 Oktober - 18 Oktober 2023
5. Masa Sanggah : 15 Oktober - 18 Oktober 2023
6. Jawab Sanggah : 19 Oktober - 21 Oktober 2023
7. Pengumuman Pasxa Sanggah : 22 Oktober - 28 Oktober 2023
8. Penarikan Data Final : 29 Oktober - 31 Oktober 2023
9. Penjadwalan SKD CPNS : 1 November - 4 November 2023